Продолжается бой в районе Красногоровки – Генштаб ВСУ

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.30 27.05.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

В настоящее время произошло 97 боевых столкновений. Горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском, Купянском, Харьковском и Времевском направлениях.

В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных с применением двух ракет и 43 авиационных удара с применением 50 КАБов, применил 418 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах Липцев, Старицы и Волчанская. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активные, наносят врагу урон.

с начала суток происходило 10 боевых столкновений. Отражены шесть атак противника в районах Липцев, Старицы и Волчанская. Продолжаются бои вблизи Старицы и Тихого. Ситуация контролируемая, наши воины действуют активные, наносят врагу урон. На Купянском направлении отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника.

отражены семь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка, Грековка и Невское. На одном из участков враг имеет частичный успех. Кроме того, продолжаются два боя вблизи Мясожаровки. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника. В Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потери наших позиций не допущены.

враг пять раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Терны. Три атаки отбиты, еще два боевых столкновения продолжаются. Ситуация контролируемая, потери наших позиций не допущены. На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка близ Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой.

в течение дня наши защитники отразили пять штурмовых действий врага в районах Верхнекаменного, Спорного и Выемки. Враг успеха не имел. Напряженной остается обстановка близ Белогоровки, где в настоящее время продолжается бой. На Краматорском направлении украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Временному Яру.

украинские защитники остановили восемь попыток противника приблизиться к Временному Яру. На Покровском направлении подразделения нашей группировки отражали 21 атаку противника. Одиннадцать штурмовых попыток россиян прорваться дальше Очеретиного успеха не имели. Кроме того, украинские воины воспрепятствовали пяти атакам врага в районе Новоселовки Первой. Продолжаются бои вблизи Сокола, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Невельского. На отдельных участках ситуация напряженная. Силы обороны принимают активные меры по недопущению продвижения врага.

С начала суток противник потерял более 350 человек в живой силе убитыми и ранеными и 27 единиц вооружений и военной техники. Среди них, в частности, уничтожен один танк, девять боевых бронированных машин, три авто и три орудия.

На Кураховском направлении произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия по стабилизации.

произошло восемь боевых столкновений. Продолжается бой в районе Красногоровки. Сложная ситуация южнее села Константиновка, где наши воины проводят активные мероприятия по стабилизации. На Времивском направлении были отражены четыре штурмовых действия противника в сторону Урожайного и два – к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону возле Старомайорского, где в настоящее время продолжаются три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями.

были отражены четыре штурмовых действия противника в сторону Урожайного и два – к Старомайорскому. В то же время противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону возле Старомайорского, где в настоящее время продолжаются три боя. Ситуация контролируется нашими подразделениями. На Ореховском направлении российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Роботиного.

российские захватчики потерпели очередную неудачу при попытке штурмовать наши позиции в районе Роботиного. На Приднепровском направлении , на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок.

, на плацдармах на левом берегу Днепра, потерпели неудачу семь попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок. На остальных направлениях существенных изменений в ситуации не произошло.

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала текущих суток нанесены поражения по 24 районам сосредоточения личного состава и двух артиллерийских системах.

"Слава воинам Сил обороны! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ранее в Нацгвардии рассказали, что на подступах к Временному Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.