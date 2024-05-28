В Сумской области раздалось 89 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 27 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманьская, Великописаревская громады.

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (6 взрывов). Также врагом совершен обстрел из стрелкового оружия.

Белопольская громада: нанесен обстрел из артиллерии (8 взрывов), россияне били из БПЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).

Юнаковская громада: враг бил из минометов (11 взрывов).

Хотинская громада: нанесены обстрелы артиллерии (6 взрывов) и минометов (2 взрыва).

Шалыгинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию общины и нанес артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Середино-будская громада: зафиксированы минометные (3 взрыва) и артиллерийские (14 взрывов) обстрелы.

Эсманьское громада: был обстрел из минометов (7 взрывов).

Великописаревская громада: враг бил из минометов (16 взрывов), нанесен удар с БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва).

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Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал , есть ли угроза наступления России на Харьков и Сумы. По его словам, разведке хорошо известно о ситуации на пограничных.

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