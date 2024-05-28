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На Сумщині пролунало 89 вибухів

На Сумщині пролунало 89 вибухів

Ворог не зупиняється в атаках на Сумщину

Ворог продовжує знищувати Сумщину

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 27 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Великописарівська громади.

  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (6 вибухів). Також ворогом здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
  • Білопільська громада: завдано обстріл з артилерії (8 вибухів), росіяни били з БПЛА (FPV-дрон) (1 вибух).
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).
  • Хотінська громада: завдано обстріли артилерії (6 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: 5 міни скинув ворог на територію громади та наніс артилерійські обстріли (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометні (3 вибухи) та артилерійські (14 вибухів) обстріли.
  • Есманьська громада: був обстріл з мінометів (7  вибухів).
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), завдано удар з БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи).

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, чи є загроза наступу Росії на Харків та Суми. З його слів, розвідці добре відомо про ситуацію на прикордонні.

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