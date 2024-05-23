Найпоширеніші запитання щодо програми "Резерв+": у Міноборони дали чіткі відповіді (інфографіка)

"Резерв+": все, що варто знати про застосунок для військовозобов’язаних – у інфографіці Міноборони.

Мобільний застосунок для військовозобов'язаних "Резерв+" працює в тестовому режимі, і через людський фактор у його роботі та в реєстрі даних "Оберіг" трапляються помилки.

Пресслужба Міноборони дала відповіді на найпоширеніші запитання про роботу застосунку та реєстру.

Кому потрібно встановлювати "Резерв+"

Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

"Резерв+" є застосунком для військовозобов'язаних, тому чинним військовослужбовцям, а також жінкам, які не стоять на військовому обліку, не потрібно його завантажувати й оновлювати дані.

Також Міноборони просить громадян віком до 18 та від 60 років не завантажувати застосунок, щоб не створювати зайве навантаження на сервери.

Чи треба йти до ТЦК після оновлення даних через "Резерв+"

Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Якщо людина оновила дані в застосунку "Резерв+", вона виконала вимогу закону. Подальша комунікація з ТЦК відбувається у звичайному режимі.

Дані в реєстрі "Оберіг" некоректні – що робити

Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

За наявності помилок у реєстрі людині слід звернутися до ТЦК, у якому вона перебуває на обліку. В Міноборони пояснили наявність помилок людським фактором під час внесення даних операторами.

Статус "у розшуку" – що робити

Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Якщо після оновлення людиною даних у реєстрі "Оберіг" у неї відображається статус "у розшуку", слід звернутися до ТЦК, у якому вона перебуває на обліку. В Міноборони пояснили, що цей статус присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку.

Що робити військовослужбовцям, які виявили у своїх даних статус "у розшуку"

Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Міноборони пояснює таку ситуацію помилками внаслідок людського фактора.

"Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли ви вступили на службу", – припускає міністерство.

У відомстві запевнили, що команда застосунку налагоджує взаємодію з іншими реєстрами, щоб виключити з обліку всіх військовослужбовців.

"Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково", – радить міністерство.

Проблеми з авторизацією в застосунку "Резерв+"

Міноборони відповіло на поширені питання про "Резерв+"

Якщо в перші дні роботи застосунку авторизуватися в ньому не вдалося, Міноборони радить зробити це пізніше.

"Застосунок Резерв+ є найпопулярнішим способом оновлення даних. У десятки разів більше громадян оновлюють дані онлайн, ніж у ТЦК та ЦНАП. Зараз застосунок працює в тестовому режимі. Команда розробників чує ваші звернення та оперативно усуває всі помилки", – пояснило міністерство.

Зазначимо, що до мобільного застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" хочуть додати низку важливих функцій. Однією з таких функцій буде можливість онлайн-рекрутингу – можливість проглянути доступні вакансії у Збройних силах України і подати заявку.

Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.