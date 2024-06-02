Зеленський зустрівся з очільником Пентагону: про що вони говорили 

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі у безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла". Він зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

"Провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла". Обговорили ключове – оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди. Дякую президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій", - написав він.

Нагадаємо, Зеленський прибув з візитом до Сінгапуру. Володимир Зеленський зустрінеться з владою країни та інвесторами, а також виступить на конференції "Діалог Шангрі-Ла", яка є ключовим майданчиком для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Саме питання безпекових гарантій для нашої держави останніми днями є пріоритетним у графіку Зеленського.

Напередодні він підписав безпекові угоди одразу з трьома країнами - Норвегією, Ісландією та Швецією. Раніше ж - здійснив візити до Іспанії, Португалії та Бельгії.

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