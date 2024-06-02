Зеленский встретился с главой Пентагона: о чем они говорили

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла". Он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом Зеленский сообщил в Телеграмм.

"Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Обсудили ключевое – оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности. Спасибо президенту Байдену за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий", – написал он.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом в Сингапур. Владимир Зеленский встретится с властями страны и инвесторами, а также выступит на конференции "Диалог Шангри-Ла", которая является ключевой площадкой для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно вопрос гарантий безопасности для нашего государства в последние дни приоритетен в графике Зеленского.

Накануне он подписал соглашения о безопасности сразу с тремя странами — Норвегией, Исландией и Швецией. Ранее же – совершил визиты в Испанию, Португалию и Бельгию.

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