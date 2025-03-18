В Норвегии утекло до 60 т нефти из-за возможной диверсии

Кто-то прорезал ограждение, а затем открутил крышку трансформатора, из-за чего началась утечка нефти.

В Норвегии в муниципалитете Берум на старой трансформаторной станции Hamang 16 марта были обнаружены следы взлома. Зафиксировано повреждение трансформатора, что привело к утечке десятков тонн нефти.

Об этом сообщила компания Statnett.

Трансформатор и сама старая трансформаторная станция Hamang больше не эксплуатируются после начала работы новой станции осенью прошлого года.

"Кажется, что кто-то прорезал ограждение, а затем открутил крышку трансформатора, из-за чего началась утечка нефти. Теперь это дело полиции", – сказал руководитель проекта Томас Феннефосс.

Пожарная служба сообщила компании Statnett о возможной утечке нефти 16 марта после обеда. Компания сразу же выехала на место для проверки ситуации. Быстро было установлено, что утечка не происходит от новой трансформаторной станции.

Поиск источника загрязнения продолжался, и выяснилось, что нефть сочится из трансформатора, расположенного на старой станции Hamang, из-за открученной крышки. Утечку удалось быстро остановить, плотно закрутив крышку.

"Сейчас главное – собрать как можно больше нефти", – подчеркнул Феннефосс.

Вероятно, утекло примерно 50-60 т нефти. Значительную часть удалось собрать в резервуарах и колодцах на месте, однако часть попала в почву и была отнесена к реке Сандвиксельве. Пожарная служба развернула нефтеуловительные боновые заграждения в Сандвиксельве, а Statnett и муниципалитет Берума разложили абсорбирующие материалы для поглощения нефти.

В течение ночи несколько специальных машин откачивали максимальное количество нефти. Продолжаются работы по проверке почвы на наличие нефти и скорейшего ее сбора.

"Пока мы не знаем, сколько нефти попало в окружающую среду. Однако нам удалось откачать значительное количество, и мы надеемся, что масштаб загрязнения ограничен. По состоянию на 01:30 в понедельник было собрано более 60 м³ нефти и воды", – отметил Феннефосс.

На месте работают машины для откачки осадка и экскаватор для последующей очистки. Также установлены дополнительные нефтеуловительные заграждения как на месте утечки, так и ниже по течению Сандвиксельвы.

Указанный трансформатор планируется перевезти и использовать на станции Sogn.

К слову, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за поджогами торговых центров в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы.