Почему 90% людей на планете рождаются правшами и при чем здесь ноги: неожиданная разгадка

Праворукими являются около 90% людей в мире

Независимо от культуры или исторической эпохи, около 90% людей на Земле являются правшами . Хотя этот факт кажется нам совершенно обычным, для науки он оставался одной из самых глубоких загадок эволюции: как одна черта стала настолько доминирующей для всего вида?

О том, что разгадка кроется в наших ногах и размере мозга, пишет Gizmodo со ссылкой на новое исследование ученых из Оксфордского университета.

Что отличает нас от приматов

Склонность доминирования правой руки кардинально отличает людей от других приматов, у которых использование правой или левой конечности распределяется в популяции более или менее равномерно. Ученые убеждены, что доминирование одной руки закладывается еще до рождения, но при этом не определяется каким-либо одним «геном праворукости».

Чтобы найти ответ, исследователи проанализировали данные 2025 особей, представляющих 41 вид обезьян и человекоподобных приматов. Они протестировали главные теории, учитывая использование орудий труда, диету, среду обитания и модели движений.

Выяснилось, что базовые навыки не объясняют, почему люди выбирают правую руку. Однако когда ученые добавили к уравнению большой объем мозга и соотношение длины рук и ног (маркер прямохождения), тотальная праворукость человечества перестала выглядеть как аномалия.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что это, вероятно, связано с ключевыми чертами, которые делают нас людьми: прямохождением и эволюцией большого мозга», — пояснил ведущий автор исследования, доцент кафедры эволюционной антропологии Оксфордского университета Томас Пюшель.

Эволюционное смещение: от деревьев к прямохождению

Когда ранние предки человека начали ходить на двух ногах, это избавило их руки от функции передвижения. По словам ученых, это создало новое эволюционное давление для специализированного использования конечностей. Впоследствии мозг стал больше и сложнее (как у Homo erectus и Homo sapiens), что привело к окончательному закреплению праворукости.

Исследование показало, что ранние гоминиды, такие как австралопитеки, имели лишь незначительную склонность к использованию правой руки — подобно современным человекообразным обезьянам. Однако у рода Homo (к которому принадлежат и неандертальцы) это преимущество стало ярко выраженным и достигло своего современного экстрима именно у Homo sapiens.

Единственным интересным исключением оказался так называемый «человек флоресский» (Homo floresiensis) — низкорослый вид, найденный в Индонезии. Они имели гораздо более слабую склонность к праворукости, вероятно, потому, что имели относительно малый мозг и сочетали прямохождение с лазаньем по деревьям.

Загадка левшей остается

Несмотря на масштабное открытие, ученые признают, что некоторые вопросы остаются без ответов. В частности, исследователи до сих пор выясняют, играет ли культура определенную роль в поддержке доминирования одной руки над другой, и, главное, почему леворукость вообще сохранилась в процессе эволюции, не исчезнув полностью.

