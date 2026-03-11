Левши могут иметь психологическое преимущество над правшами: исследование показало, в чем именно

Левша / © Unsplash

Левши демонстрируют более сильное стремление к соревнованию, чем правши, даже если их физическая скорость движений не отличается. К такому выводу пришли исследователи после анализа опроса более тысячи взрослых.

Об этом говорится в материале Earth.com.

В исследовании приняли участие 1129 человек, а результаты проанализировала доцент Университета Габриеле д'Аннунцио в Италии Джулия Прете. Она сравнила людей с четко выраженной доминантной рукой.

Среди участников с наиболее выраженной правой или левой рукой наибольшая разница проявилась не в физических способностях, а именно в стремлении к победе. Левши чаще демонстрировали так называемую гиперконкурентность — желание превзойти других.

В то же время исследователи подчеркивают, что это не означает, что все левши более агрессивны. Речь идет скорее о психологическом отношении к конкуренции.

В ходе эксперимента участникам также предложили тест на скорость рук: они должны были как можно быстрее вставлять и вынимать девять колышек сначала одной, а затем другой рукой. Результаты показали, что физического преимущества у левшей не было — разница проявлялась именно в психологических показателях.

По мнению исследователей, это может объяснять, почему леворукость сохраняется в человеческой популяции, хотя она остается относительно редкой. По оценкам крупных исследований, левши являются примерно 10% населения мира.

Одно из объяснений – эволюционное равновесие. Большинство людей праворуки, но редкая особенность левшей может давать преимущество в ситуациях прямого соперничества.

Именно поэтому левши чаще встречаются в видах спорта, где есть непосредственное противостояние. Большинство спортсменов тренируется против праворуких соперников, поэтому стиль игры левшей может нарушать привычный ритм и усложнять реакцию.

Впрочем, исследователи отмечают, что многие популярные стереотипы о леворуких людях не подтвердились. К примеру, уровни тревожности, депрессии и базовые черты характера у левшей и правшей существенно не отличались.

В то же время в исследовании есть ограничения. Большинство участников были студентами или знакомыми исследователями, поэтому выборка не полностью отражает все население.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты являются лишь подсказкой для дальнейших исследований. Чтобы подтвердить психологическое преимущество левшей, нужны большие и сбалансированные выборки, а также эксперименты в реальных условиях конкуренции.