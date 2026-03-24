В Антарктиді знайшли загадкові піраміди: чиї сліди приховані під снігом та кригою

Піраміди в Антарктиді нагадують єгипетські / © NASA

Незалежний дослідник Джей Андерсон виявив на картах Google Earth в Антарктиді загадкові структури, які за своєю формою та розташуванням ніби дзеркально повторюють знамениті єгипетські піраміди. Ця знахідка одразу викликала у Мережі хвилю теорій про існування на крижаному континенті стародавньої цивілізації або навіть прихованої інопланетної бази.

Про це пише видання Daily Mail.

Що побачили дослідники на картах

Загадкові формації розташовані в південній частині гір Елсворта — одного з найсуворіших та найважкодоступніших регіонів Антарктиди. Центральна структура височіє приблизно на 1370 метрів, має чотири стрімкі схили, а з боків від неї з-під снігу виглядають ще дві менші пірамідоподібні вершини.

Спостерігачі одразу помітили, що розташування цих трьох антарктичних піків візуально повторює діагональне планування пірамід Хеопса, Хефрена та Мікерина на плато Гіза. Деякі користувачі Мережі припустили, що це є абсолютним доказом зміщення земної кори, внаслідок якого поверхня нашої планети кардинально змінила своє положення, поховавши під льодом надзвичайно розвинену прадавню цивілізацію.

Наукове пояснення загадки

Попри бурхливі фантазії конспірологів, науковці просять не шукати містику там, де працює фізика. Геологи запевняють, що пірамідальна форма цих гір формувалася протягом сотень мільйонів років завдяки природній ерозії.

«Це гірські утворення, створені рухомими льодовиками та ерозією, а не інопланетянами з лазерами», — наголосив експерт та автор посібника з розслідування НЛО Найджел Вотсон.

Вчені пояснюють, що гори набули такої форми через процес морозного вивітрювання. Під час тепліших періодів вода і сніг затікають у дрібні тріщини скель. Коли температура падає, вода замерзає, розширюється і діє як клин, поступово відколюючи величезні шматки породи, формуючи таким чином гладкі та стрімкі грані. Фахівці зазначають, що такі утворення є типовими нунатаками — скелястими гірськими вершинами, що виступають над поверхнею льодовика.

