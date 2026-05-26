Как не испортить отпуск в Турции: что следует знать путешественникам
Эксперты отмечают: внимательность к деталям поможет избежать серьезных проблем и насладиться отдыхом в Турции.
Планируя летний отдых в Турции, многие туристы забывают о важных деталях.
Об этом пишет Mirror.
Первое, на что стоит обратить внимание — срок действия паспорта. Для въезда в Турцию документ должен быть действителен не менее 150 дней с момента пересечения границы. Также в паспорте обязательно должна быть хотя бы одна чистая страница для штампов.
Эксперты говорят, всегда имейте при себе документ с фотографией — оригинал загранпаспорта или вид на жительство. Полиция часто проводит проверки в людных местах.
Опасность мошенников и алкоголя
Туристов призывают быть осторожными с новыми знакомыми, предлагающими совместно пойти в ресторан или клуб. Существует высокий риск подсыпки опасных веществ в напитки.
В стране фиксировали смертельные случаи из-за отравления нелегальным алкоголем с метанолом. Распознать его невозможно, поэтому алкоголь следует покупать только в проверенных заведениях и не оставлять стакан без присмотра.
Другие важные оговорки
Избегайте неофициальных такси. Лучше пользоваться лицензированными машинами через приложения.
Не приближайтесь к бездомным собакам — существует риск бешенства.
Держитесь подальше от массовых митингов и протестов, особенно возле дипломатических учреждений.
Не рекомендуется посещать районы ближе чем в 10 км от границы с Сирией.
Путешественникам советуют оформить надежное страховое покрытие, соответствующее запланированному маршруту и мероприятиям.
