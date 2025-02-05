Редіс знов дорікнув результатами обміну: "три роки чекають"

"Редіс" заявив, що для 848 військовослужбовців "Азову" пекло полону триває.

Під час сьогоднішнього обміну полоненими, в результаті якого додому повернулися 150 українців, не вдалося звільнити жодного "азовця".

Про це заявив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, один із командирів-захисників "Азовсталі" Денис "Редіс" Прокопенко.

"Як український офіцер, я радію звільненню з полону кожного українця. Як командир бригади "Азов", вважаю неможливим мовчати про життя своїх бійців", – сказав він.

"Редіс" заявив, що для 848 військовослужбовців "Азову", жодного з яких сьогодні немає серед обміняних, пекло полону триває.

"Майже 33 місяці вони перебувають у нелюдських умовах, в російських тюрмах, що функціонують за найжахливішими заповітами радянських концтаборів. Майже 3 роки вони чекають на обіцяні пріоритетні обміни", – зазначив Прокопенко.

За його словами, попри все, особовий склад "Азову" продовжує виконувати свою роботу, розуміючи необхідність поповнення обмінного фонду, та сподіваючись на те, що в наступних обмінах побачить рідні імена.

Раніше в Координаційному штабі розповіли про стан українців, які були звільнені в результаті обміну полоненими 5 лютого.

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