Наші вдома: до України повернулися 150 військовополонених

Деякі з українських захисників, які повернулись додому, перебували в полоні понад два роки.

Черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся у середу, 5 лютого. Півтори сотні українських захисників знову ступили на рідну землю. Кого вдалося повернути та як це відбувалося – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Наші вдома

150 українських захисників повернулися додому. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Таку гарну звістку повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.

"Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних. Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", – сказав президент.

Попередній обмін

Це вже другий обмін у цьому році. Перший відбувся 15 січня. Тоді до України вдалося повернути ще 25 захисників, Росії віддали таку ж кількість полонених. Обмін полоненими відбувся за підтримки ОАЕ.

Зеленський уже розповів, що серед звільненних є захисники Маріуполя й "Азовсталі", а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Він зазначив, що хлопці мають важкі поранення та хвороби.

Омбудсмен додав, що повернулися поранені і тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували в полоні. Крім того, серед повернутих є також цивільний. Його окупанти захопили на Київщині та незаконно утримували.

Водночас у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що усі репатрійовані військовослужбовці – це солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема "Азовсталь".

Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ, в тому числі ТрО, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України. Також вдалося забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Там зазначили, що наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – шістдесят.

Команда ТСН.ua щиро радіє за кожного повернутого українця та українку й бажає всім швидкої та легкої реабілітації. Додому мають повернутися всі наші люди і це обов’язково станеться.

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