Наши дома: в Украину вернулись 150 военнопленных

Некоторые из вернувшихся домой украинских защитников находились в плену более двух лет.

Очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией прошел в среду, 5 февраля. Полторы сотни украинских защитников снова ступили на родную землю. Кого удалось вернуть и как это происходило читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Наши дома

150 украинских защитников вернулись домой. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский.

Такое хорошее известие сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, все они с разных направлений фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину.

"Некоторые из ребят находились в плену более двух лет. И сегодня для них и их родных – день, который стоит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье – видеть их дома, живых, свободных. Спасибо всем, кто работает ради возвращения наших людей. Благодарю партнеров, в частности ОАЭ, и тех, кто поддерживает нас на этом пути. Работаем, чтобы вернуть всех", – сказал президент.

Предварительный обмен

Это уже второй обмен в этом году. Первый прошел 15 января. Тогда Украине удалось вернуть еще 25 защитников, России отдали такое же количество пленных. Обмен пленными произошел при поддержке ОАЭ.

Зеленский уже рассказал, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя и "Азовстали", а также Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Он отметил, что ребята имеют тяжелые ранения и болезни.

Омбудсмен добавил, что вернулись раненые и тяжелобольные защитники, очень долго находившиеся в плену. Кроме того, среди возвращенных есть также гражданский. Его оккупанты захватили на Киевщине и незаконно удерживали.

В то же время, в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что все репатриированные военнослужащие – это солдаты, матросы и сержанты. Они защищали Харьковское, Запорожское, Донецкое направления, город Мариуполь, в том числе "Азовсталь".

Домой возвращаются и получат должное лечение и реабилитацию представители Нацгвардии, ВСУ, в том числе ТРО, Военно-морских сил и Государственной пограничной службы Украины. Также удалось забрать раненых украинских военнослужащих с Курщины. Там отметили, что самому молодому освобожденному – 24 года. Старшему – шестьдесят.

Команда ТСН.ua искренне радуется каждому возвращенному украинцу и украинке и желает всем быстрой и легкой реабилитации. Домой должны вернуться все наши люди, и это обязательно произойдет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ! КТО ВЕРНУЛСЯ В УКРАИНУ?!

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