Редис снова упрекнул за результаты обмена: "три года ждут"

"Редис" заявил, что для 848 военнослужащих "Азова" ад плена продолжается.

Во время сегодняшнего обмена пленными, в результате которого домой вернулись 150 украинцев, не удалось освободить ни одного "азовца".

Об этом заявил командир 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ, один из командиров-защитников "Азовстали" Денис "Редис" Прокопенко.

"Как украинский офицер, я радуюсь освобождению из плена каждого украинца. Как командир бригады "Азов", считаю невозможным молчать о жизни своих бойцов", – сказал он.

"Рэдис" заявил, что для 848 военнослужащих "Азова", ни одного из которых сегодня нет среди обмененных, ад плена продолжается.

"Почти 33 месяца они находятся в бесчеловечных условиях, в российских тюрьмах, функционирующих по самым ужасным заветам советских концлагерей. Почти 3 года они ждут обещанных приоритетных обменов", — отметил Прокопенко.

По его словам, несмотря на это, личный состав "Азова" продолжает выполнять свою работу, понимая необходимость пополнения обменного фонда, и надеясь на то, что в последующих обменах увидит родные имена.

Ранее в Координационном штабе рассказали о состоянии украинцев, освобожденных в результате обмена пленными 5 февраля.

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