Вирішальний тиждень для України: у Брюсселі назріває ключова угода щодо активів

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Європейські лідери мають ухвалити рішення щодо довгострокового фінансування України вже цього тижня на вирішальному саміті Європейської ради в Брюсселі.

Про це заявила президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн, виступаючи в Європейський парламент у Страсбурзі, пише Politico.

За її словами, на розгляд лідерів ЄС винесено два можливі механізми фінансування: використання заморожених активів або спільні запозичення Євросоюзу.

Реклама

“Я запропонувала два різні варіанти для майбутнього засідання Європейської ради. Один ґрунтується на використанні активів, інший — на запозиченнях ЄС. Нам доведеться вирішити, який шлях ми оберемо”, — сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що рішення не можна відкладати:

“Одне зрозуміло: ми маємо ухвалити рішення про фінансування України на наступні два роки саме на цій Європейській раді”.

Очільниця Єврокомісії також підкреслила, що підтримка України є ключовим елементом європейської безпеки.

“Немає важливішого акту європейської оборони, ніж підтримка оборони України. Найближчими днями ми маємо зробити вирішальний крок, щоб цю оборону забезпечити”, — заявила вона.

Реклама

Фон дер Ляєн зазначила, що, за оцінками МВФ та Єврокомісії, фінансові потреби України у 2026–2027 роках становлять близько 137 млрд євро, і саме Європа має взяти на себе основний тягар:

“ЄС повинен покрити дві третини цієї суми — приблизно 90 мільярдів євро”.

Саміт у Брюсселі також має дати відповідь на одне з найскладніших питань — чи варто використовувати заморожені російські активи для фінансування України. Частина країн, зокрема Бельгія, де зосереджена значна частина цих коштів, побоюється юридичних ризиків і можливих позовів з боку Росії.

Виступаючи перед євродепутатами, фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна діяти самостійно та рішуче:

Реклама

“Європа має нести відповідальність за власну безпеку. Це не вибір, а необхідність. Учорашній світ скінчився, і в нас немає часу на ностальгію”.

Раніше польський прем’єр Туск заявляв, що домовленість, яка дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України, “дуже далека”. Він висловлював думку, що рішення про виділення цих коштів Україні не буде ухвалено на саміті в Брюсселі 18 грудня, де має бути досягнута угода про фінансування України на наступні два роки.