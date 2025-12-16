Нідерланди пропонують використати заморожені активи РФ для фінансування потреб України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф / © AP

Під час зустрічі Європейської ради у четвер обговорюватиметься важливе питання фінансування потреб України на 2026–2027 роки. За його словами, існує кілька можливих варіантів, проте преференційною для Нідерландів є так звана «репараційна позика» — кошти із заморожених російських активів.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів під час спілкування з журналістами 16 грудня.

«Думаю, що під час зустрічі Євроради у четвер це буде важливе питання, тому що ми повинні вирішити так чи інакше, яким чином профінансувати потреби України на 2026-2027 роки. Є декілька опцій, але я думаю, що, я також це і казав у моїй промові під час прес-конференції, що преференційна опція для Нідерландів — це репараційна позика. І ми дуже добре розуміємо скарги і занепокоєння Бельгії», — сказав він.

За словами Хооффа, позиція Нідерландів узгоджена з Бельгією.

«Вони не можуть самостійно нести всі ризики. Ми маємо нейтралізувати ризики, гарантуючи їх юридично, зобов’язавши всі держави-члени брати свою частку із заморожених російських активів», — додав Схооф.

Прем’єр-міністр зазначив, що в останні дні відбувалися інтенсивні консультації з прем’єрами та президентами європейських країн. Хоофф висловив сподівання, що вже на зустрічі Євроради в четвер буде знайдено рішення, яке дозволить забезпечити фінансові потреби України.

Раніше польський прем’єр Туск заявляв, що домовленість, яка дозволить використовувати заморожені російські активи для відбудови України, «дуже далека». Він висловлював думку, що рішення про виділення цих коштів Україні не буде прийнято на саміті в Брюсселі 18 грудня, де має бути досягнута угода про фінансування України на наступні два роки.

Нагадаємо, прем’єр Нідерландів Дік Схооф також оцінив готовність України до мирних перемовин на тлі зміцнення безпекових гарантій. За його словами, сильна позиція Києва дасть українському президенту Володимиру Зеленському реальну можливість для діалогу з агресором.