Прем’єр Нідерландів розкрив головний козир Зеленського у переговорах з Росією

Дік Схооф / © Associated Press

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф наголосив, що зміцнення безпекових гарантій для України, зокрема результати нещодавніх обговорень у Берліні, є ключовим фактором для майбутнього мирного процесу. За його словами, сильна позиція Києва дасть президенту Зеленському реальну можливість для діалогу з агресором.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів під час спілкування з журналістами.

«Розумієте, що вчора також ввечері у Берліні безпекові гарантії стали дуже сильними. І це важливо, тому що це не лише коаліція охочих, це також сильна українська армія. І це також стосується моніторингу, який забезпечують на чолі США, і сильна підтримка від Сполучених Штатів, від цей весь пакет. Хочу підкреслити це. Це дуже важливо, тому що це надає реальну можливість для президента України вести переговори з Росією», — зазначив Дік Схооф.

Прем’єр зазначив, що посилення гарантій може призвести до режиму припинення вогню (ceasefire), що стане критично важливим кроком на шляху до завершення війни. Запевнив, що Нідерланди з самого початку активно залучені до «коаліції охочих» та беруть участь у технічному плануванні майбутніх безпекових місій.

Дік Схооф окремо звернув увагу на внутрішні політичні аспекти. Він зауважив, що залучення нідерландської армії до складу майбутніх безпекових сил потребуватиме ретельного дотримання парламентських процедур.

«Якщо виникне потреба політично запустити процес після оголошення припинення вогню — чи станеться це за 24, чи за 48 годин — ми маємо діяти виважено. Необхідно пройти всі кроки в парламенті, щоб забезпечити широку політичну підтримку участі наших військових у безпекових силах», — пояснив прем’єр.

Також додав, що Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів України, фокусуючись не лише на поточній військовій допомозі, а й на довгострокових механізмах стримування Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відбуваються «найбільш інтенсивні та цілеспрямовані переговори про мир» від початку війни.

Також повідомлялося, у МЗС Росії заявили, що сторони перебувають «на порозі» дипломатичного вирішення війни в Україні. Заступник міністра Сергій Рябков підтвердив готовність Москви укласти мирну угоду, проте знову озвучив ультимативні вимоги.