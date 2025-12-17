Жінка в супермаркеті ховала в хліб леза – деталі інциденту (фото)

Хлібна вітрина / © iStock

У американському місті Білоксі штату Міссісіпі, у двох місцевих супермаркетах покупці виявили хліб, усередині якого було заховане лезо. Після звернень громадян правоохоронці розпочали перевірку та затримали жінку з Техасу. Їй інкримінують спробу завдання шкоди іншим особам.

Про це повідомляє Asssociated Press.

Підозрювану звати Камілл Бенсон, їй 33 роки, вона родом із Техасу. Жінці висунули обвинувачення у спробі завдання шкоди (attempted mayhem). Розмір застави встановлено у 100 тисяч доларів США.

За словами представниці поліції Білоксі, лейтенантки Кендес Янг, покупці повідомили про знайдені леза у хлібі у Walmart Supercenter та Walmart Neighborhood Market. Перший випадок стався 5 грудня, коли клієнтка знайшла лезо у придбаному хлібі. Трохи пізніше, 8 грудня, ще один покупець у Walmart Neighborhood Market також виявив лезо у хлібному виробі.

Після нового повідомлення від покупця співробітники Walmart Supercenter провели перевірку та виявили ще кілька хлібних виробів, які були пошкоджені. Поліцію про ситуацію повідомили у понеділок.

У пресрелізі поліції закликали усіх, хто купував хліб у цих магазинах, перевірити його та повідомити про будь-які знахідки.

© Associated Press

У компанії Walmart підкреслили: «Здоров’я та безпека наших клієнтів завжди є пріоритетом. Ми вилучили та ретельно перевірили всі потенційно небезпечні продукти у магазинах Білоксі. Ми вдячні правоохоронцям за швидку реакцію та продовжимо співпрацювати з ними під час розслідування».

Правоохоронці зазначили, що наразі не виявлено ознак того, що інші магазини стали об’єктами подібних інцидентів. У разі виявлення пошкоджених продуктів компанія рекомендує негайно їх утилізувати та звернутися до найближчого Walmart для отримання повного відшкодування.

