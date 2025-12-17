Мирна угода із "демілітаризованим" Донбасом: нардеп пояснив небезпеку такого сценарію

Війна в Україні / © ТСН

Запропонована США мирна угода із «демілітаризованим» Донбасом може стати ще одним Будапештським меморандумом. Цей документ не гарантує захисту України, коли Росія знову порушить домовленості.

Таку думку висловив народний депутат, секретар комітету ВР з національної безпеки та оборони Роман Костенко в інтерв’ю «УП».

За його словами американська пропозиція про створення демілітаризованої буферної зони на Донбасі є «повною маячнею».

«Це здача територій і росіяни завтра туди зайдуть. Будь-яка домовленість з росіянами — це можливість їм забрати країну без бою. Завтра ті сили, які мали здохнути на нашій землі у бою, підуть на Південь, на Київ, Чернігівщину, Запоріжжя. Ми просто даємо можливість їм без втрат захопити частину нашої території», — заявив Костенко.

Український політик вважає, що, отримавши без бою увесь Донбас, Росія почне вимагати усю Запорізьку та Херсонську область, а потім — Миколаївську та Одеську.

«Які приводи? Та мільйон. Росія — країна, яка підривала власних громадян, щоб розпочати операцію в Чечні», — зауважив він.

З приводу потенційної мирної угоди на умовах, запропонованих США, Роман Костенко згадав про Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку і територіальну цілісність України взамін на відмову від ядерної зброї. За його словами, ситуація може повторитися.

«Нас обдурять. І потім, коли Росія піде [у наступ] ще раз, ми уже навіть не знайдемо того, хто підписував ці гарантії. Вони зараз всі поміняються. Прийдуть інші, такі як в Угорщині, Чехії і скажуть — „ми вам нічого не обіцяли“. Не існує ніяких гарантій, що Росія не піде далі», — наголосив він.

Костенко припускає, що Україна може втратити Донбас в результаті бойових дій, але на його думку, якщо Європа продовжить допомагати, ситуація для України принципово гіршою не стане.

«Підпишемо ми мир, чи ні, 2026 — рік війни», — підсумував він.

Нагадаємо, член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон вважає, що спроби адміністрації президента США Дональда Трампа змусити Україну відмовитися від частини своєї території заради миру з Росією нагадують «умиротворення» Гітлера перед Другою світовою війною.