Мирное соглашение с "демилитаризованным" Донбассом: нардеп объяснил опасность такого сценария

Война в Украине

Предложенное США мирное соглашение с «демилитаризованным» Донбассом может стать еще одним Будапештским меморандумом. Этот документ не гарантирует защиты Украины, когда Россия снова нарушит договоренности.

Такое мнение высказал народный депутат, секретарь комитета ВР по национальной безопасности и обороне Роман Костенко в интервью «УП».

По его словам американское предложение о создании демилитаризованной буферной зоны на Донбассе является «полным бредом».

«Это сдача территорий и россияне завтра туда зайдут. Любая договоренность с россиянами — это возможность им забрать страну без боя. Завтра те силы, которые должны были сдохнуть на нашей земле в бою, пойдут на Юг, на Киев, Черниговщину, Запорожье. Мы просто даем возможность им без потерь захватить часть нашей территории», — заявил Костенко.

Украинский политик считает, что, получив без боя весь Донбасс, Россия начнет требовать всю Запорожскую и Херсонскую область, а затем — Николаевскую и Одесскую.

«Какие поводы? Да миллион. Россия — страна, которая подрывала собственных граждан, чтобы начать операцию в Чечне», — отметил он.

По поводу потенциального мирного соглашения на условиях, предложенных США, Роман Костенко вспомнил о Будапештском меморандуме, который должен был гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины взамен на отказ от ядерного оружия. По его словам, ситуация может повториться.

«Нас обманут, и потом, когда Россия пойдет [в наступление] еще раз, мы уже даже не найдем того, кто подписывал эти гарантии. Они сейчас все поменяются. Придут другие, такие как в Венгрии, Чехии и скажут — „мы вам ничего не обещали“. Не существует никаких гарантий, что Россия не пойдет дальше», — подчеркнул он.

Костенко предполагает, что Украина может потерять Донбасс в результате боевых действий, но по его мнению, если Европа продолжит помогать, ситуация для Украины принципиально хуже не станет.

«Подпишем мы мир или нет, 2026 — год войны», — подытожил он.

Напомним, член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон считает, что попытки администрации президента США Дональда Трампа заставить Украину отказаться от части своей территории ради мира с Россией напоминают «умиротворение» Гитлера перед Второй мировой войной.