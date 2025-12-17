- Дата публикации
Свет будут отключать в большинстве областей: "Укрэнерго" анонсировала ограничения на 18 декабря
Энергетики вынуждены снова вводить ограничения потребления электроэнергии в течение суток в четверг, 18 декабря.
В среду, 18 декабря, в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений для населения, а для промышленности — графики ограничения мощности. Причиной стали повреждения энергообъектов в результате российских атак.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Ситуация в энергосистеме остается сложной, поэтому энергетики вынуждены прибегнуть к контролируемым ограничениям потребления.
Кого будут отключать
По распоряжению диспетчерского центра, 18 декабря меры ограничения будут применяться в большинстве регионов Украины:
Для бытовых потребителей будут действовать ГПО (графики почасовых отключений).
Для промышленных потребителей вводятся ГОП (графики ограничения мощности).
Причина ограничений
В «Укрэнерго» отмечают, что вынужденные отключения являются прямым следствием вражеских ударов по критической инфраструктуре.
«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.
Где смотреть график
Энергетики предупреждают, что ситуация может динамично меняться. Точное время и объем отключений по вашему конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах (сайтах и страницах в соцсетях) вашего облэнерго. Почасовые графики отключений по всем очередям также публикуют большинство местных и областных администраций и СМИ.
Также украинцев призывают не включать мощные электроприборы сразу после восстановления электроснабжения.
«Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призвали в компании.
Напомним, из-за последствий массированной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Одесчины объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Это объясняется длительным — более трех дней — нарушением нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.