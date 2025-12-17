ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
561
Время на прочтение
1 мин

Отправит ли Германия свои войска в Украину: Мерц ответил

Мерц избегает конкретики немецких войск в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Будут ли немецкие солдаты в Украине? Новое заявление Фридриха Мерца

Будут ли немецкие солдаты в Украине? Новое заявление Фридриха Мерца / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, отправит ли Германии в Украину свои войска в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом сообщает Clash Report.

«В этом мире есть вопросы, которые не так просты, как вы можете себе представить. Этот вопрос — один из них. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня», — ответил Мерц на вопросы журналиста.

В то же время, вчера, 16 декабря канцлер ФРГ заявил, что при гарантиях безопасности от США западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
561
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie