Отправит ли Германия свои войска в Украину: Мерц ответил

Будут ли немецкие солдаты в Украине? Новое заявление Фридриха Мерца / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, отправит ли Германии в Украину свои войска в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом сообщает Clash Report.

«В этом мире есть вопросы, которые не так просты, как вы можете себе представить. Этот вопрос — один из них. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня», — ответил Мерц на вопросы журналиста.

В то же время, вчера, 16 декабря канцлер ФРГ заявил, что при гарантиях безопасности от США западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.