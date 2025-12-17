- Дата публикации
Отправит ли Германия свои войска в Украину: Мерц ответил
Мерц избегает конкретики немецких войск в Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц уклонился от прямого ответа на вопрос, отправит ли Германии в Украину свои войска в рамках гарантий безопасности после завершения войны.
Об этом сообщает Clash Report.
«В этом мире есть вопросы, которые не так просты, как вы можете себе представить. Этот вопрос — один из них. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня», — ответил Мерц на вопросы журналиста.
В то же время, вчера, 16 декабря канцлер ФРГ заявил, что при гарантиях безопасности от США западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.