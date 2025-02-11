Кім відповів, чи братиме участь у майбутніх виборах

Вибори під час війни вигідні для Росії. Оскільки виборчий процес спричиняє розбрат і відволікає країну від основних викликів війни.

Про це сказав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю "Укрінформу".

"Розумію, що юридично їх треба провести, але, разом із тим, під час війни має бути сильна владна вертикаль, щоб погані люди не розхитували цю ситуацію", – зазначив Кім.

Щодо можливого балотування у Верховну Раду чи на посаду мера Миколаєва, Кім сказав: “50 на 50 — або буду, або ні”.

Також начальник ОВА поділився своїм болем через ставлення окремих громадян до поточної ситуації:

"Нас зараз розхитують, намагаються дестабілізувати. Хочу попросити співвітчизників, щоб критично мислили, думали наперед, а не лише користувалися моментом. Рішення не повинні прийматися на емоціях, вони мають бути виваженими. У нас часто хайпують, підхоплюють якусь зраду. Це емоції через втому", – підсумував очільник

Нагадаємо, Кім зазначив, що проблеми з мобілізацією – це питання втоми. Сьогодні цей процес не такий, яким був у 2022 році.

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