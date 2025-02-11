Які ціни на пальне в Україні станом на 11 лютого

Станом на 11 лютого 2025 року ціни на бензин А-95, А-92, дизельне пальне та автомобільний газ в Україні залишаються стабільними, за винятком незначного зниження ціни на бензин А-92.

Про це повідомив Мінфін.

Вид палива

Бензин А-95 преміум - 60,06

преміум - 60,06 Бензин А-95 - 56,88

- 56,88 Бензин А-92 53,82

53,82 Дизельне паливо - 55,27

Газ авто­мобільний - 37,07

Середня ціна бензину А-95 в Україні становить 56,88 грн/л. Найдешевші ціни на пальне зафіксовані в мережах АЗС Motto та "Авантаж 7". Найдорожчі ціни на бензин А-95 преміум – 64,98 грн/л на заправках мережі "Автотранс" на Полтавщині.

Ціни на пальне в Україні різняться залежно від регіону. Наприклад, бензин А-92 можна купити за 52,98 грн/л у мережах Motto та "Кворум", а найдорожчий А-92 продається за 55,99 грн/л в мережі АЗС BVS. Дизельне пальне можна придбати по 48,70 грн/л на Житомирщині в мережі "Фактор", а найбільше за нього заплатять 58,99 грн/л у мережах OKKO та WOG.

Окрім регіональних відмінностей, ціни можуть змінюватися через такі фактори, як світові ціни на нафту та зміни в законодавстві. З 1 вересня 2024 року набрав чинності закон, що підвищує акцизний податок на пальне, що призведе до поступового зростання цін до 2028 року.

Нагадаємо, у вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне.

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