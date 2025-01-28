В Україні АЗС підвищили ціни на пальне: як змінилася вартість

Ціни майже не змінилися, за винятком окремих позицій, які подорожчали.

В Україні на початку тижня АЗС підвищили ціни на дизельне пальне та окремі види бензину через зміну ринкових умов і коливання вартості нафти.

Про це повідомляє Мінфін.

Ціни на пальне на початку тижня залишилися практично без змін, за винятком дизельного пального та бензину А-92. Дизель подорожчав на 2 копійки до 55,22 грн/л, а бензин А-92 зріс на 1 копійку до 54,40 грн/л. Ціни на бензин А-95 преміум (60,27 грн/л) та А-95 (56,96 грн/л) залишилися стабільними, а автогаз не змінився і коштує 37,15 грн/л.

Середні ціни на пальне в Україні станом на 28.01.2025 року

Бензин А-95 преміум : 60,27 грн/л (зміни: 0.00 грн, 0%)

: 60,27 грн/л (зміни: 0.00 грн, 0%) Бензин А-95 : 56,95 грн/л (зміни: -0.01 грн, -0.018%)

: 56,95 грн/л (зміни: -0.01 грн, -0.018%) Бензин А-92 : 54,42 грн/л (зміни: +0.02 грн, +0.037%)

: 54,42 грн/л (зміни: +0.02 грн, +0.037%) Дизельне пальне : 55,23 грн/л (зміни: +0.01 грн, +0.018%)

: 55,23 грн/л (зміни: +0.01 грн, +0.018%) Автомобільний газ: 37,15 грн/л (зміни: 0.00 грн, 0%)

Нагадаємо, у вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №11256-2 про підвищення акцизів на пальне.

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