Українців попередили про нових шахраїв: ким прикидаються і як діють

У ЦПД закликали не передавати незнайомцям свої документи, біометричні дані чи особисту інформацію.

В Україні орудують шахраї, які прикидаються працівниками Міністерства внутрішніх справ, що начебто перевіряють документи перед переписом населення.

Про це повідомили в українському Центрі протидії дезінформації.

У Мережі поширюється інформація про групу осіб, які видають себе за працівників МВС, що нібито проводять перевірку документів перед переписом населення. Ці особи просять надати особисту інформацію, зокрема фото чи відбитки пальців, мімікруючи під працівників МВС.

"Верифікувавши інформацію в МВС України, Центр повідомляє, що працівники системи внутрішніх справ не проводять подібних заходів і не залучені до підготовки перепису населення. Жодних дій щодо перепису наразі не здійснюється", – наголошується у заяві ЦПД.

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Там додали, що такі дії спрямовані на дискредитацію правоохоронців та підрив довіри до органів влади.

У ЦПД також закликали не передавати свої документи, біометричні дані чи особисту інформацію незнайомцям. У разі підозри на шахрайство слід звертатися до поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ще одну шахрайську схему, в межах якої зловмисники розсилають користувачам Telegram повідомлення про нібито "подарунок" преміумпідписки з проханням активувати його через посилання.