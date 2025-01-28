Експерт назвав загрози після втрати Великої Новосілки

Селище Велика Новосілка в Донецькій області - це потужний укріпрайон, який тримався від 2014 року та не був в окупації. ЗСУ було складно утримувати цей населений пункт після того, як ворог притиснув фланги та почав загрожувати лініям постачання.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Радіо NV".

"Найважливіше - Велика Новосілка розташована на стику трьох областей - Дніпропетровської, Запорізької та Донецької. Тут вона має психологічний фактор. Якщо ми відійдемо, то це означатиме, що ворог наблизився чи навіть зайшов до Дніпропетровської області. Звісно, це не матиме жодного стратегічного значення. Але психологічне значення має величезне", - сказав Нарожний.

Після захоплення цього населеного пункту російські війська навряд чи спробують просунутися далі. Натомість окупанти можуть перекинути свої підрозділи на інші напрямки

"Якщо ми відійдемо, то там позаду є водна перешкода, на якій дуже зручно утримувати оборону. Я більш ніж впевнений, що ворога там зупинять", - наголосив Павло Нарожний.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що війська РФ прагнуть вийти на адміністративний кордон Дніпропетровщини. Ймовірно, вони можуть спробувати обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду цієї області.

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