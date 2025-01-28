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Эксперт назвал угрозы после потери Великой Новоселки

Эксперт назвал угрозы после потери Великой Новоселки

Оккупация.

Поселок расположен на стыке трех областей.

Поселок Великая Новоселка в Донецкой области — это мощный укрепрайон, который держался с 2014 года и не был в оккупации. ВСУ было сложно удерживать этот населенный пункт после того, как враг прижал фланги и начал угрожать линиям снабжения.

Такое мнение высказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире Радио NV.

"Самое важное — Великая Новоселка расположена на стыке трех областей — Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Здесь она имеет психологический фактор. Если мы отойдем, то это будет означать, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область. Конечно, это не будет иметь никакого стратегического значения". Но психологическое значение имеет огромное", – сказал Нарожный.

После захвата этого населенного пункта российские войска вряд ли попытаются продвинуться дальше. А оккупанты могут перебросить свои подразделения на другие направления.

"Если мы отойдем, то там сзади есть водное препятствие, на котором очень удобно удерживать оборону. Я более чем уверен, что врага там остановят", — подчеркнул Павел Нарожный.

Напомним, офицер ВСУ Сергей Цехоцкий сообщил, что войска РФ стремятся выйти на административную границу Днепропетровщины. Вероятно, они могут попытаться обойти Покровск с севера через Межевское общество этой области.

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