Демонізація ЗСУ не вдалася: ЦПД викрив черговий фейк росіян 

У Центрі протидії дезінформації виявили в аудіозаписі ознаки поганої "вистави".

Російські пропагандисти поширили звуковий файл з нібито "радіоперемовинами українських бойовиків" у Херсоні. Але аналіз аудіодоріжки дозволяє встановити, що це є черговим фейком росіян, який має на меті "демонізувати" ЗСУ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Пропагандистські ресурси поширюють фейковий аудіозапис нібито перехопленої розмови українських військових у Херсоні, які начебто обговорюють пограбування машин швидкої допомоги та вбивства цивільних під час пошуку наркотичних препаратів", – йдеться у повідомленні.

Аналітики ЦПД стверджують, що діалог у записі постановочний. На це вказують стиль спілкування, інтонація і вимова голосів у записі, які не відповідають реальній манері спілкування та не є притаманними українцям.

"Це типовий приклад інформаційної дезінформації, який використовується для дискредитації ЗСУ", – наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, росіяни поширили фейкову інформацію про нібито добровільну здачу українських військових у полон разом з апаратурою на Харківському напрямку біля населеного пункту Новомлинськ.

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