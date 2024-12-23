РФ готує "потужний удар" - у Центрі протидії дезінформації спростували фейк

Важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару". Однак варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно, а ворог не попереджає про удари.
Про це зазначає Центр протидії дезінформації.
У ЦПД зазначають, що російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару" по українських "колцентрах" і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва.
"Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення", - наголошують в центрі.
Центр протидії дезінформації нагадав, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.
"Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху", - додали в центрі.
Нагадаємо, що Росія могла отримати балістичну ракету з Північної Кореї Pukguksong-2 з дальністю 1200 км.
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