РФ готовит "мощный удар" — в Центре противодействия дезинформации опровергли фейк

Российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара". Однако следует помнить, что опасность продолжается ежедневно, а враг не предупреждает об ушибах.

Об этом отмечает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПИ отмечают, что российская пропаганда распространяет информацию о якобы подготовке "мощного удара" по украинским "колцентрам" и заявляет о планах использовать новые северокорейские баллистические ракеты для обстрела Киева.

"Угроза ракетных ударов существует 24/7 с первого дня полномасштабного вторжения. Агрессор не информирует об атаках заранее, а подобные сообщения являются инструментом усиления паники среди населения", — отмечают в центре.

Центр противодействия дезинформации напомнил, что важно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а продолжать по-прежнему следить за официальными источниками и в случае опасности направляться в укрытие.

"Также просим представителей украинских ресурсов, подхвативших эту новость, взвешенно подходить к распространению подобной информации, ведь это может бессознательно подыгрывать агрессору в его кампании страха", — добавили в центре.

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Напомним, что Россия могла получить баллистическую ракету из Северной Кореи Pukguksong-2 с дальностью 1200 км.

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