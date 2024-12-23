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На фронте произошло 207 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

На фронте произошло 207 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

В Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 22.12.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и совершили 3650 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптивка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугроватка, Старица, всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две – еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Восемнадцать атак еще отбивают наши защитники.

На Северском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений вблизи Васюкивки, Временного Яра и Ступочек, четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, оккупанты 34 раза пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасиловка, Новоелизаветовка и Новооленовка. До сих пор длится семь боестолкновений.

Противник несет значительные потери — сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 окупантов, 161 из них — безвозвратно. Также уничтожены три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того, значительно повреждены танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. Все атаки уже отражены.

На Времивском направлении захватчики совершили 36 наступательных действий недалеко от Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в районе населенного пункта Богатырь. Восемь боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник однажды атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курщине, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжого Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 25-й отдельной воздушно-десантной 4 ударных беспилотных авиационных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!"

Напомним, по состоянию на утро 22 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 774 100 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1820 военных.

ВСУ на Купянском направлении уничтожили бронетанковую группу противника

ВСУ на Купянском направлении уничтожили бронетанковую группу противника

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