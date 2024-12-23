На фронте произошло 207 боевых столкновений – Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 22.12.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом информирует Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 207 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 18 авиационных ударов, применив 29 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 593 дронов-камикадзе и совершили 3650 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении с начала суток враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Гоптивка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугроватка, Старица, всего произошло семь столкновений.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызового и Новой Кристиновки. Украинские защитники отбили пять атак, две – еще продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 36 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григоровка и в направлении Дружелюбовки, Дибровы, Серебрянки. Восемнадцать атак еще отбивают наши защитники.

На Северском направлении в течение дня враг 12 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений вблизи Васюкивки, Временного Яра и Ступочек, четыре атаки уже успешно отбили наши защитники, еще три боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне семь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Дружба. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

С начала этих суток, на Покровском направлении, оккупанты 34 раза пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасиловка, Новоелизаветовка и Новооленовка. До сих пор длится семь боестолкновений.

Противник несет значительные потери — сегодня, предварительно, на этом направлении было обезврежено 390 окупантов, 161 из них — безвозвратно. Также уничтожены три единицы автомобильной техники и 15 средств связи противника, кроме того, значительно повреждены танк, две единицы автомобильной техники и две пушки врага.

На Кураховском направлении агрессор 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Солнцевка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. Все атаки уже отражены.

На Времивском направлении захватчики совершили 36 наступательных действий недалеко от Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в районе населенного пункта Богатырь. Восемь боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении противник однажды атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курщине, где противник в течение суток провел 26 штурмов позиций украинских подразделений, одно боеприкосновение до сих пор продолжается. Враг совершил 432 обстрела.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжого Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 25-й отдельной воздушно-десантной 4 ударных беспилотных авиационных систем, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Поддерживайте украинскую армию! Вместе победим!"

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Напомним, по состоянию на утро 22 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 774 100 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1820 военных.