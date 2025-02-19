Студент забув про іспит та прилетів до коледжу на параплані – фото

Студент отримав п'ятірку за старання після того, як полетів на іспит на параплані, щоб уникнути заторів на дорогах.

Про це пише What’s The Jam.

Для Самарта Махангаде з індійського села Пасарані небо стало спасінням після того, як він пішов на крайнощі, щоб встигнути на іспит.

Все розпочалося з того, що студент забув, що у нього в цей день іспит. Потрапивши в затор на дорозі до свого коледжу, юнак був змушений проявити креативність.

На щастя для Самарта, фахівець з екстремальних видів спорту Говінд Йюал втрутився, щоб врятувати ситуацію. Команда ухвалила швидке рішення підвезти юнака на параплані над дорожнім рухом. За 20 хвилин до початку іспиту Самарт піднявся в небо та успішно приземлився біля свого коледжу після безпечного польоту під керівництвом досвідчених інструкторів з парапланеризму.

Студент прилетів на іспит на параплані / Фото: скриншот з відео

Місцеві жителі аплодували Самарту за його стійкість, а також високо оцінили швидке мислення тих, хто організував його унікальний спосіб пересування.

Нагадаємо, пара мандрівників одружилася в літаку на висоті 9000 метрів. 200 випадкових пасажирів стали "гостями" свята.

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