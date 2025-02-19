Студент забув про іспит та прилетів до коледжу на параплані – фото

Хлопець проявив креативний підхід до вирішення проблеми із заторами.
Студент отримав п'ятірку за старання після того, як полетів на іспит на параплані, щоб уникнути заторів на дорогах.
Про це пише What’s The Jam.
Для Самарта Махангаде з індійського села Пасарані небо стало спасінням після того, як він пішов на крайнощі, щоб встигнути на іспит.
Все розпочалося з того, що студент забув, що у нього в цей день іспит. Потрапивши в затор на дорозі до свого коледжу, юнак був змушений проявити креативність.
На щастя для Самарта, фахівець з екстремальних видів спорту Говінд Йюал втрутився, щоб врятувати ситуацію. Команда ухвалила швидке рішення підвезти юнака на параплані над дорожнім рухом. За 20 хвилин до початку іспиту Самарт піднявся в небо та успішно приземлився біля свого коледжу після безпечного польоту під керівництвом досвідчених інструкторів з парапланеризму.
Місцеві жителі аплодували Самарту за його стійкість, а також високо оцінили швидке мислення тих, хто організував його унікальний спосіб пересування.
Нагадаємо, пара мандрівників одружилася в літаку на висоті 9000 метрів. 200 випадкових пасажирів стали "гостями" свята.
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