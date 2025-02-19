Макрон скликає ще один екстрений саміт щодо України

Цей саміт буде продовженням переговорів після екстреної зустрічі 17 лютого, на якій обговорювали питання європейської безпеки, підтримки України.

Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. Цього разу з країнами, яких не було попереднього разу. Зокрема, заявлені Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Деякі держави можуть долучитися відеозв'язком.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

Поки щодо відправлення європейських військ до України немає спільного рішення. Деякі європейські лідери заявляють, що ще немає перемир'я і тому відправлення європейських військових обговорювати зарано.

Також дуже різні уявлення, яка це може бути підтримка — численним контингентом або ж зовсім маленьким, або суто військовими експертами десь у віддалених від фронту регіонах, або ж просто посиленою підтримкою української армії.

Очевидно, що країна потребуватиме свою сильну армію і ЄС повинен допомагати фінансувати українське військо. Зокрема про це говорив канцлер Німеччини Олаф Шольц

"Ця країна, безумовно, потребуватиме в майбутньому власної сильної армії, яку нам у майбутньому як європейцям і трансатлантичним партнерам, США і Канаді, як друзям України в усьому світі, доведеться підтримувати разом, тому що Україні економічно важко буде утримувати цю армію самостійно", — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Деякі країни сигналізують про потенційну готовність підтримати Україну військовими — першою про це заявила Велика Британія. Утім прем'єр Кір Стармер також додав, що однаково тут потрібна участь Америки. Міністерка закордонних справ Швеції також не виключає участі Швеції у такій місії. Франція розглядає можливість відправлення військових експертів або невеликого контингенту поза зоною бойових дій. Німеччина та Іспанія наразі не готові надсилати свої війська, посилаючись на політичну невизначеність і необхідність досягнення миру перед розгортанням військ. Польща також виключила участь у миротворчій місії, хоча продовжить допомагати Україні фінансово та військово.

Тим часом у Нідерландах процес просунувся далі — там ухвалили резолюцію про "конструктивну позицію" щодо участі в миротворчій місії в Україні. Нижня палата парламенту підтримала пропозицію взяти активну роль у забезпеченні стабільності в Україні після припинення вогню. Важливий нюанс – це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО.

Окрім військової допомоги, Євросоюз обговорює масштабний фінансовий пакет на підтримку України. За різною інформацією, ця сума може сягнути 700 млрд євро. Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що "Європі потрібні жорсткі гарантії безпеки для України, і мир прийде лише завдяки силі". Пакет допомоги може бути профінансований через спільний борг ЄС, подібно до заходів, вжитих під час пандемії ковіду.

Тим часом Емманюель Макрон збирає сьогодні другий терміновий саміт у Парижі 19 лютого. Він запросив країни, які не брали участі у першій зустрічі, а також Канаду. Цього разу покликали Норвегію, Канаду, країни Балтії, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію. Долучитися до зустрічі можна відеозв’язком.

Цей саміт буде продовженням переговорів після екстреної зустрічі 17 лютого, на якій обговорювали питання європейської безпеки, підтримки України та майбутнього формату участі ЄС у миротворчому процесі. На другому саміті хочуть обговорити фінансову підтримку України та оборонну співпрацю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОКИ КЕЛЛОГ У КИЄВІ, МАКРОН скликав ЕКСТРЕНИЙ САМІТ У ПАРИЖІ! Хто готовий ВІДПРАВИТИ МИРОТВОРЦІВ?!

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