Макрон созывает еще один экстренный саммит по Украине

Этот саммит будет продолжением переговоров после экстренной встречи 17 февраля, на которой обсуждались вопросы европейской безопасности, поддержки Украины.

Франция созывает еще один экстренный саммит по Украине и безопасности Европы. На этот раз со странами, которых не было в предыдущий раз. В частности, заявлены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые государства могут присоединиться по видеосвязи.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Пока относительно отправки европейских войск в Украину нет общего решения. Некоторые европейские лидеры заявляют, что еще нет перемирия и поэтому отправку европейских военных обсуждать рано.

Также очень разные представления, какая это может быть поддержка — многочисленным контингентом или же совсем маленьким, или сугубо военными экспертами где-то в отдаленных от фронта регионах, или же просто усиленной поддержкой украинской армии.

Очевидно, что страна будет нуждаться в своей сильной армии и ЕС должен помогать финансировать украинские войска. В частности об этом говорил канцлер Германии Олаф Шольц

"Эта страна, безусловно, будет нуждаться в будущем в собственной сильной армии, которую нам в будущем как европейцам и трансатлантическим партнерам, США и Канаде, как друзьям Украины во всем мире, придется поддерживать вместе, потому что Украине экономически трудно будет содержать эту армию самостоятельно", — сказал Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Некоторые страны сигнализируют про потенциальную готовность поддержать Украину военными — первой об этом заявила Великобритания. Впрочем премьер Кир Стармер тут же добавил, что все равно здесь нужно также участие Америки. Министр иностранных дел Швеции также не исключает участия Швеции в такой миссии. Франция рассматривает возможность отправки военных экспертов или небольшого контингента вне зоны боевых действий. Германия и Испания пока не готовы отправлять свои войска, ссылаясь на политическую неопределенность и необходимость достижения мира перед развертыванием войск. Польша также исключила участие в миротворческой миссии, хотя продолжит помогать Украине в финансовой и военной сферах.

Тем временем в Нидерландах процесс продвинулся дальше — там приняли резолюцию о "конструктивной позиции" относительно участия в миротворческой миссии в Украине. Нижняя палата парламента поддержала предложение принять активную роль в обеспечении стабильности в Украине после прекращения огня. Важный нюанс — это не обязательно должно происходить под флагом НАТО.

Кроме военной помощи, Евросоюз обсуждает масштабный финансовый пакет в поддержку Украины. По разной информации, эта сумма может достичь 700 млрд евро. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что "Европе нужны жесткие гарантии безопасности для Украины, и мир наступит только благодаря силе". Пакет помощи может быть профинансирован через общий долг ЕС, подобно мерам, принятым во время пандемии ковида.

Тем временем Эмманюэль Макрон собирает сегодня второй срочный саммит в Париже 19 февраля. Он пригласил страны, не участвовавшие в первой встрече, а также Канаду. В этот раз пригласили Норвегию, Канаду, страны Балтии, Чехию, Грецию, Финляндию, Румынию, Швецию и Бельгию. Присоединиться к встрече можно через видеосвязь.

Этот саммит будет продолжением переговоров после экстренной встречи 17 февраля, на которой обсуждались вопросы европейской безопасности, поддержки Украины и будущего формата участия ЕС в миротворческом процессе. На втором саммите хотят обсудить финансовую поддержку и оборонное сотрудничество.

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