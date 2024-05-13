День ангела 13 травня: кого та як вітати з іменинами

13 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 13 травня

13 травня 2024 року привітайте з іменинами Олександра, Василя, Гавриїла, Георгія, Юхима, Івана (Яна), Макара, Сергія, Тараса, Ірину.

Олександр — має грецьке коріння і означає "захисник". В дитинстві добре навчається в школі, має багато друзів. В дорослому віці стає гордим та впевненим у собі чоловіком.

Василь — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "цар". В дитинстві терплячий та урівноважений. В дорослому віці стає спокійним та дещо флегматичним.

Гавриїл — давньоарамейського походження, означає "Бог — моя сила". В дитинстві йому легко дається шкільна програма. В дорослому віці дещо владний.

Георгій — прийшо з грецької міфології, перекладається як "землероб". В дитинстві товариський, амбітний. В дорослому віці стає комунікабельний, відрізняється красномоством.

Юхим — грецьке ім'я, яке означає "прихильний". В дитинстві непосидючий, активний. В дорослому віці стає спокійним чоловіком, який легко сприймає недоліки інших.

Іван (Ян) — давньоідуйське ім'я, що перекладається як "милість Божа". В дитинстві дуже прив'язаний до матері. В дорослому віці повільний, не любить поспішати.

Макар — має грецьке коріння і означає "блажений". В дитинстві не впевнений у собі, може проявляти інтерес до спорту. В дорослому віці стає працьовитим.

Сергій — римське походження, означає "знатний". В дитинстві товариський та активний. В дорослому віці стає непередбачуваним і дуже часто ображається.

Тарас — має давньогрецьке походження, перекладається як "неспокійний". В дитинстві рухливий та впертий. В дорослому віці стає розумним і дуже талановитим.

Ірина — давньогрецьке ім'я, яке означає "мир". В дитинстві вміє співчувати іншим, товариська. В дорослому віці стає непостійною, мріє про серйозну кар'єру.

День ангела 13 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 13 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом, радістю та натхненням. Бажаю тобі міцного здоров’я, безмежного щастя та гармонії у всьому!

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Сьогодні твій особливий день - День Ангела! Нехай цей день буде наповнений приємними сюрпризами, теплими зустрічами та щирими посмішками. Бажаю, щоб кожен день твого життя був таким же яскравим і радісним, як сьогодні!

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З Днем Ангела тебе! Нехай твій Ангел-хранитель завжди веде тебе шляхом правди та добра, дарує тобі силу та відвагу для досягнення всіх твоїх мрій. Бажаю тобі величезного людського щастя та благополуччя!

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Прийми мої найщиріші вітання з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі мир та спокій, а твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, щоб підтримати у важку хвилину та поділитися радістю у світлі моменти.

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Вітаю з чудовим святом - Днем Ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене любові, добра та позитиву. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для зростання та самореалізації, а твій Ангел-хранитель завжди зберігає тебе від усіх бід.

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