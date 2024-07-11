Зеленський сказав, що вважає успіхом для України

Поки триває війна, важко говорити про досягнення. На думку Зеленського, справжнім успіхом є перемога у війні, оскільки у разі поразки України війна прийде до НАТО.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом перед засіданням Ради Україна-НАТО у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Українського лідера запитали, чи не сприймає він як розчарування рішення саміту НАТО.

"Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав він.

Успіх – більше ППО

Під час заходу Зеленський згадав про останню масовану ракетну атаку Росії по Україні, яка забрала життя 44 українців. Він заявив, що успіхом буде прибуття більше систем ППО в Україну.

"Ми бачимо успіх сьогодні в тому, що більше систем прибудуть в Україну якомога швидше. Ми очікуємо сильних кроків від сильних людей... Успіхом буде Україна в НАТО", – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що армія РФ прицільно вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит", бо таким чином диктатор Володимир Путін прагнув послати сигнал світові, що діятиме саме в такий спосіб.

Читайте також: