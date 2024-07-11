Україна має план: Умєров про шанси на перемогу у війні

Умєров заявив, що Україна має план перемоги у війні проти Росії.
Україна може перемогти Росію у війні та має план для здійснення такої цілі. Проте для цього Силам оборони потрібно більше зброї та зняти заборони на дальність її використання.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтервʼю Fox News.
"Ми можемо перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі нам зброї, вагання щодо надання дозволу та зняття заборон займає час. Час дуже важливий", – сказав Умєров.
Міністр пояснив, що дозвіл на удари американською зброєю вглиб РФ не призведе до ескалації, бо Кремль і так вже ескалує цю війну, б'є по цивільних об'єктах, лікарнях, як наприклад 8 липня по столичному "Охматдиту".
"Вони не рахуються з людьми, і атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту", – пояснив Умєров.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив бачення Вашингтона, що таке перемога України для США.
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