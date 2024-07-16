В Німеччині у ДТП загинув 19-річний українець: що про це відомо

В Німеччині внаслідок ДТП загинув 19-річний українець. Він перебував за кермом фургона із польськими номерами.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, трагедія сталася в ніч на 16 липня на сільській дорозі поблизу міста Нойбранденбург у федеральній землі Мекленбург — Передня Померанія.

19-річний українець перебував за кермом фургона із польськими номерами. Попередньо, він не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався у дерево.

“Очевидно, юнак дуже швидко розігнався на прямій і рівній дорозі вночі. Водій загинув на місці, автомобіль не підлягає відновленню. Хлопець постійно мешкав у Саксонії”, - пише видання.

Нагадаємо, що у Німеччині заговорили про надання Україні бойових літаків.

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