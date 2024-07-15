У Німеччині заговорили про надання Україні бойових літаків

Лідер найбільшої опозиційної партії в Німеччині Фрідріх Мерц вважає, що Берлін повинен посилити підтримку України у війні та висловився щодо постачання Києву бойових літаків.

Заяву лідера Християнського-демократичного союз наводить видання Deutsche Welle.

З його слів, українцям треба допомогти відновити суверенітет над їхнім повітряним простором.

"Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", - пояснив Мерц.

Вирішенням проблеми є постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах. Зокрема, й з Євросоюзу, наголошує німецький політик.

"Ми, німці, не можемо залишитись осторонь", - заявив опозиціонер.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що сучасні винищувачі F-16 летять до України. В МЗС кажуть, що йдеться про першу хвилю постачань. Втім, Україна потребує більше літаків.

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