Канада анонсувала новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів

Премʼєр-міністр Канади Джастіна Трюдо під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 мільйонів канадських доларів.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

"Під час зустрічі на полях саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні", - йдеться в повідомленні.

Трюдо наголосив, що Канада готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російської терористичної атаки на дитячу лікарню "Охматдит".

Крім того, очільник уряду Канади додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

"Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою", – сказав Зеленський.

Також сторони обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада оголосила чималу порцію військової допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги.

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