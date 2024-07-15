Відомий український ведучий опинився під крапельницею та налякав фанів

Український ведучий Нікіта Добринін налякав фото, де він лежить під крапельницею.

Знімок шоумен опублікував у своєму Instagram. На фото Нікіта Добринін лежить в лікарняному кабінеті на канапці, а до його руки приєднана система крапельниці. Як зазначив ведучий, саме так у нього почався робочий тиждень.

"Оце в мене продуктивний початок тижня", - підписав світлину знаменитість.

Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нікіта Добринін не став вдаватися в подробиці та не розповідав, чому він опинився під крапельницею. Тож, наразі невідомо, чи то у ведучого виникли проблеми зі здоров'ям, чи то він просто прокапав курс вітамінів. Тим не менш, прихильники почали неабияк хвилюватися за свого кумира.

Нагадаємо, нещодавно в Нікіти Добриніна було важливе свято. Ведучий разом із колишньою дружиною, блогеркою Дашею Квітковою, святкував 3-річчя сина. Шоумен вже показав, як вітав Лева з днем народження та який сюрприз йому підготував.

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