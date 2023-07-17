Як легше переносити жару: корисні поради

Цьогорічне літо дивує високою температурою, яка вже побила рекорди. Особливо важко людям похилого віку та з різноманітними хронічними захворюваннями.

Якщо дотримуватися певних правил, спеку перенести буде набагато легше.

Пийте багато рідини

Через те, що з підвищеним потовиділенням організм втрачає багато води, потрібно регулярно пити. Але експерти рекомендують не пити холодну воду, тому що вона не втамовує спрагу, а через деякий час виходить разом із потом та сіллю. Краще пити несолодкі чаї чи несолодкий квас. Заваріть неміцний зелений чай, додайте лимон, м'яту, можна трохи меду.

Вживайте вітамін С

Згідно з дослідженням, значний вплив на теплообмін має вітамін С. Він стимулює роботу потових залоз, за його регулярного вживання скорочується час, необхідний організму, щоб пристосуватися до спеки. Тому за можливості додавайте лимон у воду, вживайте овочі, багаті на цей вітамін.

Правильне харчування

Менше варто вживати вуглеводів і протеїнів - солодкого та жирного. Додайте до свогр раціону більше овочів, фруктів та зелені.

Споживаючи фрукти та овочі, насправді ми п'ємо, адже приблизно на 90% вони складаються з води. Однак, на відміну від звичайної, вода у складі овочів і фруктів уже містить частину необхідних нам солей. Споживайте холодні супи.

Одяг та головні убори

За високих температурносіть одяг із натуральних та світлих тканин вільного крою. Не забувайте про головні убори лише світлих відтінків.

Мийте ноги холодною водою

На вулиці не поспішайте, ходіть у головному уборі, по тіньовій стороні. Якщо кудись ходите в спеку, то після кожного походу мийте стопи та щиколотки прохолодною водою.

Спробуйте "японський кондиціонер"

Японців часто зображують з білими хустинками на шиї, це і є "японські кондиціонери" - "антишарфи". Щоб скористатися ними, просто візьміть чисту білу хустинку, намочіть у холодній воді та пов'яжіть на шиї. Коли хустинка висохне, намочіть знову.

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