Как легче переносить жару: полезные советы

Лето этого года удивляет высокой температурой, которая бьет все рекорды. Особенно тяжело пожилым людям и людям с разнообразными хроническими заболеваниями.

Если соблюдать определенные правила, жару перенести будет гораздо легче.

Пейте много жидкости

Из-за того, что с повышенным потоотделением организм теряет много воды, нужно регулярно пить. Но эксперты рекомендуют не пить холодную воду, потому что она не утоляет жажду, а через некоторое время выходит вместе с потом и солью. Лучше пить несладкие чаи или несладкий квас. Заварите некрепкий зеленый чай, добавьте лимон, мяту, можно немного меда.

Употребляйте витамин С

Согласно исследованию значительное влияние на теплообмен оказывает витамин С. Витамин С стимулирует работу потовых желез, при его регулярном употреблении сокращается время, необходимое организму, чтобы приспособиться к жаре. Поэтому по возможности добавляйте лимон в воду, употребляйте овощи, богатые этим витамином.

Правильное питание

Меньше следует употреблять углеводов и протеинов – сладкого и жирного. Добавьте в свой рацион больше овощей, фруктов и зелени.

Употребляя фрукты и овощи, на самом деле мы пьем, ведь примерно на 90% они состоят из воды. Однако в отличие от обычной, вода в составе овощей и фруктов уже содержит часть необходимых нам солей. Употребляйте холодные супы.

Одежда и головные уборы

При высоких температурах носите одежду из натуральных и светлых тканей свободного кроя. Не забывайте о головных уборах только светлых оттенков.

Мойте ноги холодной водой

На улице не торопитесь, ходите в головном уборе, по теневой стороне. Если куда-то ходите в жару, после каждого похода мойте стопы и лодыжки прохладной водой.

Попробуйте "японский кондиционер"

Японцев часто изображают с белыми платочками на шее, это и есть "японские кондиционеры" – "антишарфы". Чтобы воспользоваться ими, просто возьмите белый чистый платок, намочите в холодной воде и повяжите на шее. Когда платок высыхнет, намочите снова.

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