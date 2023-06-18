Как сохранить прохладу в комнате, если у вас нет кондиционера

Лето в самом разгаре, а значит жгучее солнышко зовет нас на природу. Но горячий летний воздух и прямые солнечные лучи могут быть причиной раздражения, если нам приходится находиться в помещении без кондиционера. Не стоит отчаиваться – простые советы относительно того, как охладить воздух в квартире, в материале ТСН.ua.

Деньки в Украине сейчас действительно жаркие, но не у всех есть возможность установить кондиционер в квартире или доме, или этот прибор просто сломался. При этом жара существенно снижает производительность и действует на нервы. Рассказываем, что делать, чтобы снизить температуру воздуха в помещении.

Окна

Окна – важный элемент вашей комнаты, причем около 30% тепла поступают внутрь именно через стекло. К жаркому дню следует готовиться заранее. С наступлением вечера мы рекомендуем вам открывать окна по всей квартире и держать их открытыми всю ночь. Но помните: если у вас есть домашнее животное – оно может выскочить в открытое окно. При этом оставлять евроокна «на проветривании», то есть открывать их вверх, тоже опасно, ведь это создает риск для любимца задохнуться, когда он будет пытаться пролезть в узкую щель между окном и рамой. Поэтому стоит приобрести специальные сетки на окна, позволяющие держать их открытыми, не волнуясь за безопасность ваших зверюшек.

Утром сразу после пробуждения, пока солнце еще не начало пригревать, закройте окна и завесьте их плотными шторами. Это не позволит солнечным лучам прогреть воздух в комнате. Если же окна выходят на солнечную сторону – даже плотные шторы вам вряд ли помогут. В таком случае советуем вам наклеить на поверхность стекла специальную отражающую солнечный свет пленку – это существенно снизит температуру в комнате.

Вентилятор

Хотя обычный вентилятор не способен охладить горячий воздух, он создаст прохладные воздушные потоки, что, несомненно, приятно в жаркий день. Если перед его лопастями поместить лед, это поможет снизить температуру в комнате. Удобнее всего использовать пластиковые бутылки с водой, накануне поставленные в морозильную камеру.

Если вентилятор установлен на потолке вашей комнаты, он имеет два режима вращения: за и против часовой стрелки. При вращении против часовой стрелки вентилятор дает больше оборотов и создает более сильные потоки воздуха.

Вода

Чтобы меньше страдать от жары, пейте больше воды, как можно чаще принимайте душ или хотя бы смачивайте запястье холодной водой. Не развешивайте в помещении белье для сушки, ведь при повышенной влажности жара переносится куда тяжелее.

Одежда и обувь

В жаркий день носите свободную одежду из хлопка или льна и избегайте пушистых тапочек или синтетики. По возможности, мы рекомендуем убрать с пола ковры.

Вытяжка

Если вы принимаете тёплую ванну или готовите на кухне, включите вытяжку в этих помещениях. Она поможет вам избавиться от пара или горячего воздуха и одновременно снизит температуру воздуха.

Лампы

Лампа накаливания – это источник не только света, но и тепла. Чтобы избавиться от лишних источников нагрева, выключайте свет, которым не пользуетесь, а лучше – переходите на энергосберегающие осветительные элементы, излучающие в разы меньше тепла.

Долговременные инвестиции

Если жара в вашей местности – привычное явление, а вы являетесь противником кондиционеров, можете принять меры по охлаждению своего жилья раньше времени. Например, обсадите ваш дом деревьями, устройте навесы над окнами или потратьтесь на пленки, отражающие свет и создающие тепловой щит для вашего помещения.

Читайте также: