Говорити про ротації на фронті ще рано: командувач ОС ЗСУ пояснив, чому

Ротації на фронті між підрозділами відбуваються постійно, однак про масштабніші заміни говорити рано, адже Росія продовжує наступ.

Росія продовжує тримати наступальну ініціативу на фронту. Тому за таких умов говорити про ротації на передовій поки що передчасно.

Таку думку висловив командувач Об’єднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов в інтерв'ю "Главкому".

"Це дуже чутлива тема. У слово "ротація" можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля. Ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, – передчасно", - сказав генерал.

Гнатов наголосив, що щойно з’являється можливість для ротацій, командування "намагається це робити".

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ пояснив, що підрозділи українських військ постійно замінюються на позиціях, змінюються зони та напрямки, де вони виконують завдання.

"Це дуже складна система взаємодії, і простої відповіді на ваше питання не буде", - додав Гнатов.

Нагадаємо, раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що ротації українських бійців на війні будуть відбуватися “пізніше”. Обумовлено це великою інтенсивністю бойових дій по всій лінії фронту.

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