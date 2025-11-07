Кім Кардашян уперше прокоментувала, чи справді зіпсувала сукню Мерілін Монро за 5 мільйонів доларів

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян взяла участь у шоу для Vanity Fair, в якому відповідала на запитання з детектором брехні. Проводила інтерв’ю Кім її колежанка по серіалу «Все чесно» Теяна Тейлор.

Одне із запитань, які Тейлор поставила Кім, було особливо хвилюючим, адже стосувалося тієї найзнаменитішої «голої» сукні Мерілін Монро 1962 року, яку Кардашян одягла на Met Gala 2022 року і за численними заявами експертів — зіпсувала її.

Кім Кардашян одягла оригінальну сукню Монро на Met Gala 2022 року / © Associated Press

«Ось це я хочу прояснити раз і назавжди. Ти зіпсувала сукню Мерілін Монро?» — запитала Тейлор. Кардашян же рішуче відповіла: «Ні».

«Тобто ти хочеш сказати, що вона до тебе вже потрапила зіпсованою?» — наполягла Тейлор.

«Я не знаю, в якому вигляді вона до мене потрапила, — заявила Кардашян, — але зараз вона в ідеальному стані».

Потім Тейлор запитала, хто полагодив сукню після ймовірних ушкоджень, Кардашян відповіла «Я не знаю».

«І коли ти її приміряла, яке враження справляла сукня?», — знову поставила запитання Тейяна.

«Ти зараз позбавиш мене страховки на 10 мільйонів доларів. Давай змінимо тему», — відповіла їй Кім.

Нагадаємо, що після того, як Кардашян одягла оригінальну сукню Монро, вона викликала негативну реакцію в суспільстві. Виявилося, що сукня була пошкодженою після того, як вона її одягнула, хоча носила Кім її лише кілька хвилин для фото на червоній доріжці. Однак кадри, які вона публікувала, підтверджували, що вбрання було для неї дуже тісним, тож його на бувкаваль натягували, що й спричинило пошкодження тендітної тканини.

Кім Кардашян натягує сукню Мерілін Монро / © Скриншот із сюжету Inside Edition

Уперше шкоду помітив історик і колекціонер Скотт Фортнер, який опублікував у The Marilyn Monroe Collection знімки сукні, зроблені фотографом Чадом Моррісеттом, і на них чітко видно, що вбрання вартістю в майже 5 мільйонів доларів назавжди пошкоджене.

Пошкоджена сукня Мерилін Монро / © The Marilyn Monroe Collection

Саме в цій сукні-футлярі ніжно-бежевого відтінку в останній рік свого життя Монро вийшла на сцену Медісон-сквер-гарден, щоб привітати 35-го президента США Джона Кеннеді з 45-м днем народження.

© Getty Images