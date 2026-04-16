Зірка серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейра вийшла на червону доріжку у леопардовому принті

29-річна акторка Барбі Феррейра, яка прославилася роллю у гучному серіалі «Ейфорія», відвідала показ ромкому «Майл-Енд Кікс», у якому зіграла головну роль.

Вона мала приголомшливий вигляд у вінтажному образі від бренду Dolce & Gabbana, який складався з обтислої чорної спідниці-олівця, яку прикрашали шнурування з боків, а також ефектного корсетного топу у білизняному стилі, виконаного з тканини у леопардовий принт.

Барбі Феррейра / © Getty Images

Барбі доповнила свій образ для червоної доріжки гостроносими туфлями від Manolo Blahnik з ремінцями, кількома лаконічними прикрасами і яскравим макіяжем.

Однак акторка зараз просто не впізнавана. Барбі втратила вагу і така трансформація її тіла викликала чутки, що вона звернулася до Оземпіку або аналогічного препарату для схуднення, щоб досягти таких стрімких результатів.

Барбі Феррейра, 2019 / © Associated Press

За роки роботи у світі шоубізнесу Феррейра просто втомилась від амплуа дівчини plus-size, що спонукало її звільнитись з «Ейфорії».

«Я дуже хотіла мати змогу не бути повною найкращою подругою. Я не хочу грати таку роль», — сказала вона у подкасті Armchair Expert.

Барбі Феррейра, 2020 / © Associated Press

Барбі Феррейра, 2022 / © Associated Press