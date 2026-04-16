YUNA-2026: головні тріумфатори музичної премії та несподівані результати

Названо імена всіх переможців та категорії нагород.

Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
YUNA / © Пресслужба премії YUNA

15 квітня у столичному Палаці «Україна» відбулася церемонія вручення національної музичної премії YUNA-2026, і вже офіційно оприлюднили імена переможців.

Цьогоріч організатори визначили лауреатів одразу у 14 категоріях. Вечір зібрав провідних артистів і гравців індустрії. На сцені оголошували імена тих, хто формував звучання року. Атмосфера була напруженою — інтрига трималася до останнього. І лише під кінець стало зрозуміло, хто ж забере найбільше нагород.

Найпомітнішим героєм церемонії став Артем Пивоваров — він виборов одразу три статуетки. По дві перемоги отримали Jerry Heil і Кажанна. Водночас серед переможців опинилися як уже добре відомі імена, так і нові артисти, які лише закріплюють свій статус у шоубізнесі.

Переможцями премії YUNA-2026 стали:

Найкращий виконавець: Артем Пивоваров;

Артем Пивоваров / © ТСН

Артем Пивоваров / © ТСН

Найкращий альбом: The Maneken — «Нова ера»;

Найкраща виконавиця: Alena Omargalieva;

Alena Omargalieva / © instagram.com/omargalieva.alena

Alena Omargalieva / © instagram.com/omargalieva.alena

Найкраща пісня: DREVO — «Смарагдове небо»;

Відкриття року: Кажанна;

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Кажанна / © instagram.com/kazhanna_

Найкращий відеокліп: Jerry Heil — «Додай гучності»;

Найкращий попгурт: The Вуса;

гурт «The Вуса»

гурт «The Вуса»

Найкращий дует/колаборація: ADAM & Sasha Norova — «Ау-Ау»;

ADAM & SASHA NOROVA

ADAM & SASHA NOROVA

Найкращий рок-гурт: Ziferblat.

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Окрему увагу привернули спеціальні категорії, де нагороди отримали як окремі артисти, так і цілі команди. Зокрема, відзначили концертні досягнення, роботу менеджменту та нові інтерпретації треків. Не обійшлося і без кіномузики, яка цього року також потрапила у фокус премії.

Йдеться, зокрема, про композицію «Вимолив», яка стала офіційним саундтреком романтичної комедії «Відпустка наосліп». Саме ця робота об’єднала одразу кількох сильних артистів і отримала відзнаку в окремій категорії.

Найкраща концертна подія: Артем Пивоваров, 7 шоу в «Палаці Спорту»;

Найкраща пісня до фільму: Jerry Heil, MONATIK, Євген Хмара — «Вимолив»;

Найкращий менеджмент артиста: лейбл Pomitni;

Найкраща нова версія: TVORCHI — «Мила моя»;

Найкращий хіп-хоп хіт: Кажанна — boy.

Важливо зазначити, премія YUNA щороку підсумовує досягнення української музичної індустрії та визначає найуспішніших артистів за результатами попереднього періоду. Лауреатів обирають експерти ринку, оцінюючи як комерційний успіх, так і вплив на культурний простір. Цьогорічна церемонія вкотре підтвердила: українська музика продовжує активно розвиватися і задавати нові тренди.

