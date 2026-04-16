YUNA-2026: головні тріумфатори музичної премії та несподівані результати
Названо імена всіх переможців та категорії нагород.
15 квітня у столичному Палаці «Україна» відбулася церемонія вручення національної музичної премії YUNA-2026, і вже офіційно оприлюднили імена переможців.
Цьогоріч організатори визначили лауреатів одразу у 14 категоріях. Вечір зібрав провідних артистів і гравців індустрії. На сцені оголошували імена тих, хто формував звучання року. Атмосфера була напруженою — інтрига трималася до останнього. І лише під кінець стало зрозуміло, хто ж забере найбільше нагород.
Найпомітнішим героєм церемонії став Артем Пивоваров — він виборов одразу три статуетки. По дві перемоги отримали Jerry Heil і Кажанна. Водночас серед переможців опинилися як уже добре відомі імена, так і нові артисти, які лише закріплюють свій статус у шоубізнесі.
Переможцями премії YUNA-2026 стали:
Найкращий виконавець: Артем Пивоваров;
Найкращий альбом: The Maneken — «Нова ера»;
Найкраща виконавиця: Alena Omargalieva;
Найкраща пісня: DREVO — «Смарагдове небо»;
Відкриття року: Кажанна;
Найкращий відеокліп: Jerry Heil — «Додай гучності»;
Найкращий попгурт: The Вуса;
Найкращий дует/колаборація: ADAM & Sasha Norova — «Ау-Ау»;
Найкращий рок-гурт: Ziferblat.
Окрему увагу привернули спеціальні категорії, де нагороди отримали як окремі артисти, так і цілі команди. Зокрема, відзначили концертні досягнення, роботу менеджменту та нові інтерпретації треків. Не обійшлося і без кіномузики, яка цього року також потрапила у фокус премії.
Йдеться, зокрема, про композицію «Вимолив», яка стала офіційним саундтреком романтичної комедії «Відпустка наосліп». Саме ця робота об’єднала одразу кількох сильних артистів і отримала відзнаку в окремій категорії.
Найкраща концертна подія: Артем Пивоваров, 7 шоу в «Палаці Спорту»;
Найкраща пісня до фільму: Jerry Heil, MONATIK, Євген Хмара — «Вимолив»;
Найкращий менеджмент артиста: лейбл Pomitni;
Найкраща нова версія: TVORCHI — «Мила моя»;
Найкращий хіп-хоп хіт: Кажанна — boy.
Важливо зазначити, премія YUNA щороку підсумовує досягнення української музичної індустрії та визначає найуспішніших артистів за результатами попереднього періоду. Лауреатів обирають експерти ринку, оцінюючи як комерційний успіх, так і вплив на культурний простір. Цьогорічна церемонія вкотре підтвердила: українська музика продовжує активно розвиватися і задавати нові тренди.
